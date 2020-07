El nuevo entrenador del Herbalife, Porfi Fisac, se hace cargo del equipo tras poner fin a su etapa en Zaragoza con el propósito que la afición insular "vuelva a ser feliz" y de que los jugadores con los que cuente sientan que representan a algo más que un club: "Esto es Gran Canaria" .

"Lo que me importa en mi carrera es lo que los jugadores transmitan a la afición. Me ha llevado a donde he estado", ha asegurado el técnico segoviano este jueves, durante el acto con el que el club ha presentado su nuevo proyecto, encabezado por Willy Villar como nuevo director deportivo y por él como entrenador.