El Atlético de Madrid se centró ya desde este miércoles en el partido del próximo domingo contra el Espanyol, con la vuelta a los entrenamientos del equipo con precaución para Diego Costa por unas molestias lumbares, con dosificación de cargas para Thomas Partey y con la posible titularidad de Joao Félix y Kieran Trippier, a falta aún de tres sesiones más para el encuentro en Cornellá-El Prat.

No habrá ningún riesgo con Diego Costa. Hace una semana reapareció en competición frente al Liverpool, después de casi tres meses de baja por la operación de la hernia discal cervical a la que fue sometido el pasado 21 de noviembre; el pasado domingo se quedó fuera de la convocatoria por las molestias lumbares (Diego Simeone explicó que entendía que no estaba en condiciones de poder competir en ese duelo) y este miércoles regresó a la dinámica de grupo, pero no al completo en la totalidad del entrenamiento y con condicionantes en alguna actividad.