El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del segundo mejor tiempo para el Gran Premio de las Américas de MotoGP y líder del mundial reconoció sincero que no esperaba "estar en la primera línea y tampoco que 'Pecco' hiciese este tiempo".

"Tuve algunos problemas en la primera salida, así que en la segunda he decidido apretar de verdad y en el sector uno lo he hecho muy bien, pero en la curva diez he querido dejar algo de margen porque teníamos problemas con los baches y no quería cometer un error, por lo que el segundo puesto aquí es muy positivo", afirmó.