El grancanario Rafa Cabrera Bello firmó este sábado una tarjeta de 75 golpes (+3) y llega a la cuarta y última jornada del Masters, primer major de la temporada de golf, con 218 golpes totales (2 sobre par).

"He tenido horrible en los greenes otra vez. He intentado buscar banderas para poder recuperar y me he metido en problemas", dijo Cabrera Bello, que ha tenido muchas dificultades para puttear en los complicados greenes de Augusta National.