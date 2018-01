El hispano-brasileño Rafinha Alcántara, que hoy ha sido cedido por el Barcelona, hasta final de temporada, al Inter de Milán, ha calificado de "increíbles" los 12 años que ha pasado en el club azulgrana.

"No me salen las palabras para expresar lo que siento por el club que me formó como persona y profesional. Llegué en 2006, con 13 años. Entonces era un niño que jamás pensó vivir tantos momentos maravillosos y conseguir tantos títulos", ha manifestado en un carta publicada en su cuenta de Instagram.