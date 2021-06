golfista vizcaíno Jon Rahm alinea su putt en el octavo hoyo durante la segunda ronda del torneo de golf US Open 2021 en el South Course del Torrey Pines Golf Course en San Diego , California, EE. UU.EFE / EPA / ERIK S. LESSER

El golfista vizcaíno Jon Rahm reacciona tras meter en el octavo hoyo durante la segunda ronda del torneo de golf US Open 2021 en el South Course del Torrey Pines Golf Course de San Diego , California, EE. UU. EFE / EPA / ERIK S. LESSER

El golfista vizcaíno Jon Rahm se encuentra empatado en el cuarto puesto después de la segunda jornada del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana en Torrey Pines, a las afueras de San Diego, California.

“Es muy fácil ponerse tenso en este campo. Cuando estás jugando un US Open y sabes que cada calle es importante y fallas las primeras es fácil tensarse. Lo bueno es que he podido maniobrar con los problemas y poner la bola en sitios donde me he dado opciones para par”, dijo a EFE Jon Rahm, después de una vuelta con dos bogeys y dos birdies.