El vizcaíno Jon Rahm, que jugó este domingo la última jornada del 86º Masters de Augusta junto al estadounidense Tiger Woods y al fin pudo ganar al Augusta National, dijo al acabar el torneo que este hecho le ha gustado porque nadie le "presta atención".

“Está muy bien jugar con Tiger y ha sido fantástico porque nadie me presta atención. Me limité a verle jugar y ser un espectador más. He podido disfrutar del día como aficionado y como jugador”, dijo Rahm, que ha acabado con un acumulado de +4, a 15 golpes del líder provisional, el estadounidense Scottie Scheffler (-11).