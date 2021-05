21 may. 2021

EFE Kiawah Island (Carolina del Sur, EE.UU.) 21 may. 2021

El golfista vizcaíno Jon Rahm ha sobrevivido a la primera ronda del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos, el segundo grande del año que se disputa esta semana en Kiawah Island, en la costa de Carolina del Sur, con un resultado de par.

“Ha sido un día difícil, sobre todo con lo mal que le he pegado. No ha sido mi mejor día de tee a green, aunque he logrado manejar ciertas situaciones”, dijo a EFE Rahm, que se ha quedado a cinco golpes del líder, el canadiense Corey Connors (-5), a falta de tres jornadas.