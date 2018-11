El finlandés Kimi Raikkonen, que disputará este fin de semana su última carrera como piloto de Ferrari -el año próximo pilotará para Sauber- declaró en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, que él y el equipo seguirán "caminos diferentes, pero que" continuarán "siendo amigos".

"No sé cómo me sentiré; obviamente ya me fui una vez, así que no es algo nuevo; no estoy triste, porque no veo la necesidad de estar tristes. Vamos a quedar como amigos", explicó Kimi, nacido hace 39 años en Espoo, que hasta la fecha sigue siendo el último campeón mundial de Fórmula Uno de la 'Scuderia', para la que logró el título en 2007.