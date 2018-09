Iván Rakitic, centrocampista de la selección de Croacia, afirmó este lunes que no se puede elegir mejor rival que España para disputar su partido centenario con el combinado balcánico.

"No me lo puedo creer. Estoy feliz y orgulloso de haber alcanzado esta cifra. No se puede elegir mejor rival que España para este partido", indicó el jugador, quien deseó lograr la victoria para que la celebración pueda ser total.