El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, contra quien un juzgado canario ha dictado orden de búsqueda y captura, anunció hoy que se pondrá a disposición judicial en cuanto regrese a España desde Miami porque no es "ningún prófugo" y él no se esconde "de nadie y menos de la justicia".

"Si me están esperando, bien, y si no iré a su encuentro, sé que tengo una orden de búsqueda y captura y sé que lo que tengo que hacer es ponerme a disposición de la autoridad competente para que me lleve ante su señoría, aquí no hay que ponerse un gorro y unas gafas para esconderse", dijo al programa El Larguero de la Cadena Ser.