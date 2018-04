El accionista de referencia de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha defendido hoy que no ha hecho "nada ilegal", que sufre una "persecución" y que, en las causas que tiene abiertas por fraude a la Seguridad Social, no se le trata "como a un ciudadano más".

"Estoy sufriendo una campaña de acoso y derribo que no me va a amedrentar. No me voy a rendir, ni me voy acobardar. Voy a luchar, porque tengo la razón", ha manifestado Ramírez, que sostiene que si no fuera el presidente de un club de fútbol, la UD Las Palmas, no sería más que "uno de los muchos empresarios que desgraciadamente tienen en este país problemas laborales o con la justicia".