El noruego Omar Eladbellaoui, (L) lucha por el balón contra el español Sergio Ramos, durante el partido de fútbol del Grupo F clasificatorio de la UEFA EURO 2020 entre Noruega y España en el estadio Ullevaal en Oslo, Noruega. EFE/EPA/TORE MEEK NORWAY OUT

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, destacó "el orgullo" que supone ser el jugador con más partidos internacionales con el equipo nacional, un récord que logró este sábado en Oslo frente a Noruega, con la que España empató a un gol.

"Lo personal es secundario para mí. Hubiera cambiado que no fuera el partido 168 y ganar a Noruega. Pero es una recompensa al trabajo, un orgullo disfrutar de ser el jugador con más partidos. Me emociono cada vez que me pongo esta camiseta. Espero que lleguen muchos más", dijo Sergio Ramos a Televisión Española.