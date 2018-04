Raúl García asume que el Athletic Club no está "al nivel" que debe y por eso se ve "en esta situación", la de verse en la parte baja de la tabla sin opciones europeas y con el descenso aún a falta de confirmar matemáticamente a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato liguero tras caer este lunes en San Mamés ante el Levante por 1-3.

"Hay que ser realistas. No estamos al nivel, no estamos jugando como debemos y por eso estamos en esta situación", dijo el jugador navarro nada más terminar el partido en declaraciones a Gol TV, en las que también lamentó que el golazo con el que abrió el marcador no sirviese "de nada".