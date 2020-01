El español Regino Hernández, medallista de bronce en la prueba de boardercross de snowboard (tabla de nieve) en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 (Corea del Sur), que volverá a competir -tras estar más de dos meses parado, a causa de una lesión de espalda y de muñeca- en la prueba de la Copa del Mundo de esa disciplina que se disputará en la estación canadiense de Big White (Columbia Británica) el próximo día 25, explicó a EFE antes de volar hacia Canadá que "no" sabe "qué pasará", pero que cada vez que compite lo hace "al cien por cien".

Nacido hace 28 años en Ceuta, Regino, que compite por la federación andaluza; se fracturó dos huesos -el semilunar y el escafoides- de la muñeca izquierda y dos vértebras (la L1 y la L2), al lesionarse a finales de septiembre cuando se entrenaba en la estación suiza de Saas Fee. "Estoy bien. La verdad es que físicamente me encuentro muy bien, para el parón tan grande que he tenido; he estado entrenando mucho las últimas semanas, para llegar de la mejor manera posible", indicó a Efe Regino, justo antes de viajar a Canadá; donde, antes de competir en Big White -a unos 200 kilómetros de la olímpica Vancouver-, completará una concentración en Sunshine Village, en Banff (Alberta).