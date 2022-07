Reina: "Estoy felicísimo, no podía tener mejor final de carrera"

El nuevo guardameta del Villarreal, Pepe Reina, admitió que está "felicísimo" por su regreso al club castellonense diecisiete años después y aseguró que este será su final de carrera profesional.

"Siempre he tenido la esperanza y la ilusión de volver. No podía tener mejor final de carrera porque me voy a retirar aquí. Si es un año o dos, se irá viendo", dijo a los medios en su presentación.