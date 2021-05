El pívot y capitán del Real Madrid Felipe Reyes, uno de los dos positivos por coronavirus que ha detectado el club blanco justo antes de iniciar su participación en el 'playoff' por el título de la Liga Endesa, aseguró que se encuentra "bien", en aislamiento, y que espera que pase "lo más rápido posible".

"He dado positivo en el test de coronavirus, en el que me hicieron ayer y en el que me hicieron esta mañana. Estoy bien, estoy aislado en casa, lo más importante es que en mi familia todos han dado negativo, en ese sentido estoy tranquilo. A ver si pasa esto lo más rápido posible y con los menos síntomas posibles", explicó Reyes en un vídeo a través de su perfil oficial en Twitter.