El base español de los Utah Jazz Ricky Rubio aseguró este martes que físicamente se encuentra en "el mejor momento" de su carrera, después de un verano sin campeonatos de selecciones en el que ha podido trabajar "al cien por cien".

"Han sido unas vacaciones diferentes, he tenido tiempo para planificarme ya que ha sido primer verano sin selección y los que no había estado con selección era por lesiones. Ha sido un verano muy positivo, me voy el lunes para allá, físicamente es el mejor momento de mi carrera y mentalmente también", manifestó Rubio en una rueda de prensa en Madrid.