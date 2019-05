7 may. 2019

EFE Madrid 7 may. 2019

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, elogió el "trabajo constante" y la pasión" por el tenis de mesa de Álvaro Robles, que se proclamó subcampeón del mundo por parejas el mes pasado en Budapest.

"Estamos muy orgullosos lo que ha conseguido Álvaro Robles, es muy grande. Hace quince años que no se mete un no asiático en unas finales y no es flor de un día, es fruto del trabajo constante y de la pasión que le pone a su deporte", dijo Rienda tras la recepción ofrecida al deportista onubense.