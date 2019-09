Robert Moreno, seleccionador español, bromeó con la alineación de Sergio Ramos en El Molinón, por una rotación masiva de su once que no afectará al capitán el día que igualará los partidos de Iker Casillas como futbolista español con más internacionalidades, y aseguró que si no le pone tendrá "lío".

Puso la nota de humor Robert Moreno entre los elogios al capitán a horas de que alcance un nuevo registro histórico con 167 partidos. "Si no lo pongo tenemos el lío", dijo cuando fue preguntado por lo que ha encontrado en un capitán que ha ayudado mucho en tiempos difíciles en la selección por la situación de Luis Enrique Martínez y el relevo final.