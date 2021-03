Robert Sánchez, portero español del Brighton, señaló a Iker Casillas y a David de Gea como los dos guardametas que más le han inspirado en su crecimiento, y reconoció que está disfrutando de "un sueño" en su primera concentración con la selección española.

"Desde pequeño siempre me influyó Iker y cuando era más mayor y me fui a Inglaterra, me fijé mucho en David, con quien tengo la suerte de entrenar ahora. He intentado hacer su juego y ahora intento hacer el mío", dijo en rueda de prensa.