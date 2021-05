31 may. 2021

EFE Bruselas 31 may. 2021

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, cree que el capitán de los "Diablos rojos" y atacante de Real Madrid, Eden Hazard, se encuentra en su mejor momento físico desde marzo y asegura que no le preocupa que no esté en perfecto estado porque no es el tipo de jugador que necesita estar "al 100 %"

"No me preocupa su estado de forma en los partidos porque Eden no es el tipo de jugador que necesita estar al 100 % físicamente para poner su talento al servicio del equipo", declaró el técnico español sobre Hazard en una entrevista publicada este lunes por el diario Le Soir.