El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo que "en estos momentos es mejor que la Liga siga celebrándose sin público" y que el regreso de éste a los estadios "debe ser para todos igual, no unos sí y otros no, por una cuestión de igualdad de oportunidades".

"Es importante que cuando haya público, que no sabemos cuando va a ser, sea para todos igual. El factor campo es importante, el público es el jugador número doce y si eso se produce tendrá que ser para todos igual, no unos sí y otros no, que a mi juicio rompe las reglas del juego. Hemos visto que por ejemplo al Barça le da igual jugar sin público porque gana", afirmó en tono de broma.