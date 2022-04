El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes (d) en acción contra el defensa del Chelsea, Marcos Alonso (i) durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid y el Chelsea celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Chema Moya

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, admitió que no esperaban sufrir tanto para acceder a las semifinales y apuntó que para eliminar al Chelsea la clave fue no rendirse "en ningún momento".

"Vaya noche. Hemos sufrido un poco, no queríamos sufrir así, pero estamos muy contentos. Luka siempre me dice que ataque el espacio que él me va a dar el balón y pasó eso", aseguró en Movistar describiendo un gol clave que mandó el partido a la prórroga.