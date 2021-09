El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) aún no se siente ganador de la 76 edición de la Vuelta a pasar de la suculenta renta que tiene respecto al segundo clasificado, el español Enric Mas, a 2.38 minutos. El recuerdo del Tour 2020, cuando perdió ante Pogacar el maillot amarillo en la última crono, le vino a la mente en Mos.

"Aún no me veo como vencedor. Tengo experiencia en lo que puede llegar a pasar en una contrarreloj final, y sé que a veces puden cambiar las cosas, así que trataré de hacerlo en Santiago lo mejor posible y luego me sentiré ganador de hecho", dijo en meta el esloveno.