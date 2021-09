El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de etapa en Lagos de Covadonga y líder de la Vuelta, se mostró feliz en la línea de meta tras una jornada que el campeón olímpico contrarreloj disfrutó a pesar de la lluvia y del ataque a 60 km de meta del colombiano Egan Bernal.

"En el ciclismo siempre hay riesgo, pueden pasar muchas cosas. Pero hoy ha ido todo bien. Me ha gustado mucho la etapa y la he disfrutado. Es un día súper lindo para mí y para todo el equipo. No pensé en nada, simplemente me fui con Egan Bernal. ¡Es una carrera! Entonces estaba pensando en que faltaba mucho y quedaba una subida muy dura al final", explicó.