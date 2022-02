El fondista guipuzcoano Imanol Rojo, que logró el mejor puesto para España en los 30 kilómetros de esquiatlón de esquí de fondo de Pekín 2022 al acabar vigesimoprimero, aseguró que ha "superado con creces el objetivo", que "era mejorar los anteriores Juegos".

"La verdad es que estoy muy contento. El objetivo era mejorar los otros Juegos y lo he superado con creces. Para ser el debut de Pekín muy bien. A pesar de no tener las mejores sensaciones, especialmente en los primeros 15 kilómetros de clásico, estoy casi entre los 20 primeros, así que no puedo pedir más", afirmó.