RTVE ha decidido no pujar por emitir el partido de la Supercopa de España de fútbol porque no considera "coherente" que se celebre en Arabia Saudí, "un país donde no se respetan los derechos humanos".

Fuentes de la corporación pública han explicado a Efe que han renunciado a pujar por los derechos de retransmisión, dadas las denuncias de incumplimiento de los derechos humanos en ese país.