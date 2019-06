El presidente de la RFEF, Luis Rubiales (c), junto al director deportivo de al RFEF, José Francisco Molina (d) y Robert Moreno (i), durante la rueda de prensa en la que han comunicado que Luis Enrique Martínez deja el cargo de seleccionador español tras once meses a causa de un grave problema familiar que le ha llevado a presentar su renuncia a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que apuesta por el que hasta el momento era su segundo, Robert Moreno. EFE

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lamentó los motivos personales que provocan la renuncia al cargo de seleccionador de Luis Enrique, que dijo "es un tío que se ha portado de 10" y que "siempre tendrá las puertas de la selección abiertas".

"Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador y le tengo que dar las gracias. Es un tío que se ha portado de manera 10 con la Federación. No tenemos ningún reproche, al contrario, seguimos estando muy unidos con él. Le he transmitido que siempre tendrá las puertas de la selección abiertas", manifestó al comunicar el adiós de Luis Enrique en La Ciudad del Fútbol.