Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no quiso pronunciarse acerca de la búsqueda de un nuevo seleccionador para la absoluta masculina tras la recepción que la Reina ofreció este jueves a la selección femenina sub-17 que se ha proclamado campeona de Europa.

"Cuando haya algo, hablaremos. Yo no he hecho ninguna lista de nombres. Hoy no voy a hablar ni de seleccionadores ni siquiera de la Supercopa, que esta tarde tenemos la reunión y después hablaré. Respondo siempre pero cuando toca, y hoy toca la mujer", fue contestando a las diferentes preguntas de los medios sobre el asunto.