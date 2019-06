Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, negó este domingo todo tipo de irregularidades y aseguró que "cuando se hacen bien las cosas no hay nada que temer", refiriéndose a la investigación sobre una posible "trama de corrupción" que le envolvería por la concesión de una subvención al campo del Huesca.

"La verdad es que no hay nada, fue una auténtica sorpresa porque cuando las cosas se hacen bien no hay nada que temer. En este aspecto lo único que me queda es explicar que la RFEF y la Federación Aragonesa hemos actuado no bien, de manera ejemplar", afirmó Rubiales en la zona mixta del estadio Dall'Ara de Bolonia, donde asistirá al estreno de España contra Italia en el Europeo sub'21.