El base español Ricky Rubio aseguró este viernes que le gustaría "volver a jugar en Europa" en un futuro, pero no quiso aventurar "ni cuándo ni dónde", en el acto de presentación del Primer Congreso de Ensayos Clínicos contra el Cáncer impulsado por su fundación.

"Ni yo mismo sé dónde me gustaría jugar. No sé ni dónde voy a jugar el año que viene, imagínate cuando decida volver. Sí que me gustaría volver a Europa, jugar aquí, pero no sé ni cuándo ni dónde", afirmó el jugador del Masnou, que en el mes de febrero fue traspasado a los Indiana Pacers y termina contrato este verano.