Rudy Fernández, jugador internacional del Real Madrid, declaró este jueves que Aito García Reneses le enseñó "todo" lo que sabe de baloncesto, "sobre todo en la pista", aunque de su larga trayectoria profesional también destacó a técnicos como Manel Comas, Sergio Scariolo y Pablo Laso.

"He tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores, pero creo que el que primer entrenador y el que me dio a conocer el baloncesto profesional fue Manel Comas, que me hizo debutar, pero el que me enseñó todo lo que sé en el mundo del baloncesto, en la pista sobre todo, fue Aito García Reneses", dijo Rudy Fernández.