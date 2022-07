Rudy Fernández, capitán de la selección española de baloncesto, se ha mostrado contrario a la incorporación a la selección española del estadounidense nacionalizado Lorenzo Brown para afrontar el Eurobasket 2022. "No me parece bien", a dicho el jugador del Real Madrid.

"Ya se lo he dicho al presidente (de la Federación, Jorge Garbajosa) y como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. Me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vínculo con el país, y él me lo explicó", ha señalado Fernández.