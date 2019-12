Rudy Fernández, alero del Real Madrid, afirmó este martes que esperarán el regreso de Pau Gasol con vistas a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "hasta el último día de preparación", porque es un jugador que "ha dado siempre todo" por la selección española y le encantaría verle "por última vez" en una cita olímpica.

"He tenido la suerte de hablar con él. Ahora se centra en su recuperación y no tiene ninguna fecha límite", ha dicho Fernández durante la inauguración en Madrid de la primera tienda de la compañía TEC MOON, especializada en el desarrollo de colchones de alta tecnología, de la cual es embajador junto a la ex jugadora Amaya Valdemoro.