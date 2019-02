La atleta española Ruth Beitia ha asegurado que con la medalla de bronce en salto de altura en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que le ha llegado tras la sanción impuesta a la rusa Svetlana Shkolina, "se ha hecho justicia" y para ella ha supuesto "una inyección importante" tras su breve y controvertido paso por la política.

Beitia, campeona olímpica en los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil) en 2016 ha dicho que sobre su retirada como candidata a la Presidencia de Cantabria por el PP no ha hablado ni va a hablar. "Evidentemente no lo he pasado bien y hasta ahí puedo leer. Esto es una inyección importante para la familia, para mi persona y para mi entorno, que también ha sufrido conmigo", ha declarado este sábado la doble medallista olímpica en San Sebastián.