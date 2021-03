Domantas Sabonis, ala-pívot lituano de Indiana Pacers, vivirá este domingo su segundo partido de las estrellas de la NBA fruto de una progresión lograda con esfuerzo, dedicación y en la que, además, su padre, Arvydas, uno de los mejores pívots de la competición cuando militó en Portland Trail Blazers, ha tenido un papel clave.

“Es algo que me ha ayudado, porque miro a mi padre como a un héroe. Todo lo que he afrontado durante mi carrera, siempre le he preguntado primero a mi padre, a ver qué opina, porque él ha pasado por todo y me gusta saber lo que él piensa. Él ve todos los partidos, se queda hasta las 3 o 4 de la mañana en Lituania, me llama y hablamos después. Y eso me ayuda mucho, porque siempre me encanta hablar con él”, aseguró Sabonis.