EFE Alcobendas (Madrid) 9 may. 2018

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, que compite desde el final de la pasada temporada con la escudería Renault cedido por el equipo Red Bull, explicó hoy que estaría "encantado de seguir" en Renault, pero reconoció que dependen del "factor Red Bull" y del australiano Daniel Ricciardo.

"No es ningún secreto que ahora mismo Renault y yo estamos contentos, cómodos con cómo están saliendo las cosas, pero todavía dependemos del factor Red Bull. Me estoy dedicando a Renault en cuerpo y alma, lo estoy dando todo, estaría encantado de seguir y ellos lo saben. Dependemos del factor Red Bull, del factor Ricciardo (piloto de Red Bull que termina contrato), y en ese sentido no podemos adelantar nada", manifestó hoy Sainz en un acto en la sede de Renault España.