El español Carlos Sainz (McLaren) ocupa el séptimo puesto en el Mundial de Fórmula Uno, el mejor de entre los pilotos que no militan en las tres escuderías con posibilidades de estar en el podio; lo que en inglés se denomina "the best of the rest".

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria, la novena prueba del Mundial, el talentoso piloto madrileño explica cómo afrontará una carrera complicada, cómo se siente en su nuevo equipo y con su nuevo compañero, el inglés Lando Norris; y qué espera del futuro.