El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz durante un encuentro con medios de comunicación a una semana de arrancar la temporada en Madrid, este jueves, en el que comentó, entre otras cosas, que "psicosis no hay" sobre la epidemia del coronavirus Covid-19 y que las medidas de precaución son buenas "no solo para el piloto, sino también para los aficionados". EFE/ Rodrigo Jiménez

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz durante un encuentro con medios de comunicación a una semana de arrancar la temporada en Madrid, este jueves, en el que comentó, entre otras cosas, que "psicosis no hay" sobre la epidemia del coronavirus Covid-19 y que las medidas de precaución son buenas "no solo para el piloto, sino también para los aficionados". EFE/ Rodrigo Jiménez

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren) aseguró, a una semana de arrancar la temporada en el Gran Premio de Australia, que "psicosis no hay" sobre la epidemia del coronavirus Covid-19 y que las medidas de precaución son buenas "no solo para el piloto, sino también para los aficionados".

"No, psicosis no hay, por lo menos por mi parte no. Estoy seguro de que habrá alguna medida en las primeras carreras. No es bueno solo para el piloto, también para los aficionados, tener más precaución, pero creo que aquí los que mandan son las autoridades, que serán los que tomen la decisión final de si se podrá formar parte de una carrera o no. Yo tengo el avión a Australia el sábado, y lo voy a coger con una sonrisa y unas ganas tremendas", afirmó Sainz en un acto en Madrid antes de iniciar la temporada.