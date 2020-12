La estrella del voleibol mexicano, Samantha Bricio, se declara alérgica al frío, pero el fin de semana logró su primer gran título en la gélida Rusia, donde las bajas temperaturas no le impiden perseguir su gran sueño, disputar unos Juegos Olímpicos.

"Tengo alergia a lo frío. Se me hinchan las manos y me da mucha comezón. No puedo tocar mucho la nieve", comentó a Efe en un céntrico hotel moscovita.