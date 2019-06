La karateca Sandra Sánchez, campeona del mundo, de Europa y oro en los Juegos Europeos de Minsk, será la abanderada de España en la ceremonia de clausura que se celebra este domingo en la capital bielorrusa, informó el Comité Olímpico Español (COE).

"Me hace súper ilusión, es un honor grandísimo, todo está saliendo tan bonito, ganar la medalla, repetir el oro de hace cuatro años... Me salen tantas emociones que no se expresarlas en palabras. Lo voy a disfrutar muchísimo esta noche y voy a disfrutar de este privilegio", dijo la talaverana horas antes de la clausura.