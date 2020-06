El expresidente del Barcelona Sandro Rosell afirmó este martes que intentará influir con su "manera de pensar" en las próximas elecciones para hacer del Barça un club "más grande, universal y potente a nivel deportivo".

"El nuevo presidente tendría que estar desligado de intereses mediáticos y empresariales. Ahora mismo no puedo decir nada sobre Víctor Font porque no lo conozco suficiente, pero me preocuparé de saber si tiene detrás intereses que no sean estrictamente los del club", explicó Rosell en una entrevista a Catalunya Ràdio.