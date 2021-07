Entre los candidatos a ser miembro del COI en representación de los deportistas, pocos hay tan expertos como el regatista argentino Santiago Lange: los de Tokio son sus séptimos Juegos y quizá no sean los últimos para este arquitecto naval convencido de que “es importantísimo” que en la asamblea del organismo trabajen atletas que aún sigan en activo.

“Espero que el destino me lleve a estar ahí, porque me encantaría trabajar para la familia olímpica y mejorar las cosas que yo creo que se puedan mejorar desde el punto de vista de los atletas. El olimpismo es parte de mi vida y me gustaría devolver algo”, afirmó el vigente campeón de la clase Nacra 17 formando equipo con Cecilia Carranza.