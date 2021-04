Sapir Berman, de 26 años, se presentó este martes, "segura de la decisión", como la primera transgénero árbitro de Israel, informó hoy a Efe la Asociación de Fútbol.

"Al final decidí salir, mostrar lo que soy. Primero por mí, para mi alma y, además, por mis familiares, que no me verán sufrir", declaró Berman al confesar un secreto que guardaba por temor a que la sociedad no le aceptara.