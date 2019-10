Pablo Sarabia está cansado de responder preguntas sobre Kylian Mbappe y Neymar. Lo hace con rapidez, midiendo cada palabra. Del francés destaca su "cambio de ritmo increíble y gol". El brasileño es "un talento impresionante". Disfruta de ellos en el PSG pero su gran referente es otro: Cristiano Ronaldo.

Le costó llegar a la selección y ahora quiere instalarse. Su crecimiento en el Sevilla. Las exhibiciones futbolísticas de su mejor año en la elite, provocaron una corriente a su favor para la esperada llamada, pero no llegó hasta que Robert Moreno no tomó las riendas. De fondo una Eurocopa que prefiere no marcar como meta. Sarabia, en una entrevista con EFE, repasa su crecimiento, enfoca su regreso al Santiago Bernabéu y aboga por la meritocracia en la Roja.