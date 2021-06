Pablo Sarabia, futbolista español del PSG, no ocultó que no esperaba estar entre los elegidos para disputar la Eurocopa 2020, pero tras la llamada del seleccionador Luis Enrique Martínez, aseguró que tiene "ganas de demostrar" en el campo las razones por las que fue seleccionado.

"Ha sido un año difícil para todos por el covid, es verdad que personalmente me costó arrancar porque hasta diciembre no me recuperé del coronavirus y después he pasado tres lesiones que no me permitieron coger ritmo y desarrollar mi juego", aseguró en rueda de prensa.