El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró este jueves en San Mamés, estadio sede de la próxima Eurocopa 2020, en el marco del IV Bilbao International Football Summit (BIFS'20), que Leo Messi "juega con la misma responsabilidad en el Barcelona y en Argentina".

"No veo que juegue menor en un lado que en otro, porque su responsabilidad es la misma en el Barcelona que con Argentina. Aunque la gente piense que no ha hecho un buen partido, ha sido el mejor de la cancha", dijo Scaloni sobre la estrella de Rosario, quien, "aún cuando no hace goles o parece no aparecer, es el mejor de la cancha".