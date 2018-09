Sergi Roberto, futbolista internacional del FC Barcelona, destacó el papel importante que ha tenido Luis Enrique en su carrera, recordando que con él creció en su club y ahora regresa a la selección después de ser una de las ausencias destacadas de España en el Mundial de Rusia.

"Luis ha sido muy importante en mi carrera. Me hizo debutar en el Barca B cuando estaba en el juvenil. Después cuando fue mi entrenador en el primer equipo me dio la continuidad que no tuve anteriormente. Ahora me da la oportunidad de volver a la selección española, le estaré siempre muy agradecido y estoy contento de estar a sus órdenes", manifestó en rueda de prensa.