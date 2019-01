El lateral derecho Sergi Roberto y el centrocampista brasileño Arthur Melo son las dos novedades en el once del Barcelona para enfrentarse al Getafe y sustituyen respecto al anterior partido a Semedo y Sergi Busquets, que empiezan el choque desde el banquillo.

Sergi Roberto, que no jugaba desde el 24 de noviembre de 2018 contra el Atlético de Madrid, vuelve a un once titular tras recuperarse de una lesión, mientras que Arthur no salía de inicio desde el 11 de diciembre frente al Tottenham en Liga de Campeones.